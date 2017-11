Deel dit artikel:











Fraser: 'Nu komt het moment van nadenken' Foto: Omroep Gelderland

ROMA - Vitesse-trainer Henk Fraser noemt het gelijkspel in Rome een realistisch resultaat. De trainer was tevreden over zijn ploeg, vooral in de eerste helft. Maar weet ook dat een overwinning niet heel reëel was geweest.

'Van tevoren wilde ik een goed resultaat zien of goed spel, maar nu heb ik het allebei gezien. Vooral in het begin. We raakten niet snel de bal kwijt en hadden veel dreiging. We hadden met 0-2 de rust in gekund, maar dan moet je wel beter de kansen uitspelen.' Toch vindt de trainer de 1-1 niet slecht. 'Vooral als je kijkt naar ons veldspel, dat was een groot gedeelte goed. Daarnaast hadden zij nog geen puntverlies geleden, nu wel. Aan het eind kun je misschien nog sneaky winnen, maar we moeten wel realistisch zijn.' 'Compliment voor ploeg' De trainer wil zijn ploeg nog wel een compliment maken. 'Je speelt eigenlijk nergens meer voor, ja voor je eergevoel, de supporters en Nederland. Maar dan zo'n pot op de mat leggen, verdient een compliment. Daarnaast hebben we in twee wedstrijden niet echt onder gedaan voor Lazio, maar helaas hebben we dat niet elke wedstrijd kunnen brengen.' En dat is stof tot nadenken. De trainer noemde de Europese campagne al meerdere keren een leerschool. 'Ik denk dat ze het nu vooral nog ondervinden, maar er komt een moment dat ze erover gaan nadenken. Dat zal misschien in de winterstop zijn, waar ze ook voor zichzelf evalueren. Maar ik weet dat je altijd leert van deze wedstrijden.' Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl