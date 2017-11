Linssen vindt dat Vitesse deksel op de neus goed heeft ontweken

ROMA - Vitesse heeft donderdagavond heel netjes een punt overgehouden aan de uitwedstrijd met Lazio Roma in de Europa League. Veel levert het niet op, maar het is wel goed voor het gevoel. Ook bij doelpuntenmaker Bryan Linssen.

'Een punt is fijn, maar er zat zeker ook meer in. Maar ik ben tevreden dat wij niet in de val zijn gelopen door gehaast te gaan zoeken naar een volgende goal. Dan hadden we misschien de deksel op de neus gekregen. Dit resultaat geeft vertrouwen, een punt bij Lazio is niet niks. Thuis hadden we al meer verdiend, nu hebben we dat punt gepakt wat we toen verdiend hadden.'

Dat punt werd gepakt door een schitterende goal van Bryan Linssen, die een indirecte vrije trap via de lat de goal in joeg. 'Ik zag op de klok dat de vrije trap na 11 minuten gegeven werd. Ik dacht 11 minuten en ik heb nummer 11, dan is dit mijn moment. Ik dacht meteen ik ga dit proberen en schiet hem er zo in.'

'Goed voor onze eer gespeeld'

Vlak voor tijd had Linssen ook de winnende nog kunnen maken als Van Bergen de bal goed had klaargelegd. 'Dan ga je er inderdaad nog heel stiekem met de drie punten vandoor. Zeker zonde dat dat niet gebeurde, maar we hebben voor onze eer gespeeld en hebben dat goed gedaan.'