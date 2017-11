Edes raadslid Henk Buikema stopt vanwege gezondheid

EDE - Na zes jaar trekt Henk Buikema zich terug uit de Edese gemeenteraad. De afgelopen maanden kreeg hij problemen met zijn gezondheid, waardoor hij het raadswerk voor de PvdA stop moet zetten.

Buikema is in oktober geopereerd en inmiddels weer herstellende, maar dat gaat minder makkelijk dan gedacht. 'De energie die ik voorheen had voor het raadswerk heb ik niet terug en dat maakt dat ik voor langere tijd mijn werk als raadslid onvoldoende kan doen', schrijft hij op de website van PvdA Ede. 'De periode tot april 2018 uitzitten voelt voor mij niet goed.'

Ontzettend betrokken

Volgens het bestuur was Buikema ontzettend betrokken bij alles wat er speelde in Ede en de gemeenteraad. Hij begon als fractievolger, werd raadslid en sinds afgelopen zomer was hij fractievoorzitter. 'Hij is en blijft een betrokken en zichtbaar raadslid en sociaaldemocraat. Of het nu ging om onderwijs en stageplekken, jeugdzorg, discriminatie of sociale zaken, Henk wist van de hoed en de rand en dacht mee aan oplossingen', aldus lijsttrekker Harry van Huinstee en voorzitter van afdelingsbestuur Norma van Burgsteden.

Buikema geeft aan zich ook buiten de gemeenteraad nog in te blijven zetten voor de PvdA.