Metershoog kunstwerk van beton gaat op transport

HEEREWAARDEN - Het is een spannende ochtend voor kunstenaar Joris Baudoin, ook wel bekend als Joris Beton. Een metershoog kunstwerk van beton gaat vandaag op transport naar Vlissingen.

Het kunstwerk 'Men between steel' moet de oud-medewerkers van scheepswerf de Schelde eren. Het kunstwerk stelt twee mannen voor die met een grote hamer klinknagels vastslaan. Uit het beeld steekt een lange scheepsketting metershoog de lucht in. De ketting is in dit geval niet van staal, maar zoals de rest van het beeld in beton gegoten.

Het meterslange gevaarte moet van het nauwe erf van Joris Baudoin in Heerewaarden op een vrachtwagen getakeld worden. Joris is er al dagen gespannen over. Het gaat om een zwaar en lang gestrekt kunstwerk en er mag niet mis gaan. De onthulling is namelijk al zaterdag.

Het kunstwerk is een initiatief van een stichting in Vlissingen, die de oud-medewerkers van de voormalige scheepswerf de schelde weer aandacht te geven.