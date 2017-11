Liveblog: De Graafschap tegen FC Eindhoven 1-0

DOETINCHEM - De Graafschap neemt het op tegen FC Eindhoven. De superboeren willen zich revancheren voor de nederlaag in de Gelderse derby tegen NEC, vorige week. En dat moet ook, want FC Eindhoven staat 8e op slechts drie punten van de ploeg van trainer Henk de Jong. De Graafschap zelf staat 6e en zal nog wat willen klimmen op de ranglijst.

33' Van Mieghem krult een vrije trap fraai in de verre hoek en zorgt voor de 1-0!

30' Bednarek schiet de bal zomaar tegen Van Landschoot aan, maar die kan niet profiteren. De keeper komt met de schrik vrij. De conclusie van het eerste halfuur: De Graafschap is gevaarlijker, maar scoort niet en Eindhoven is gevaarlijk in de omschakeling.

25' De storm van De Graafschap is een beetje gaan liggen, maar Eindhoven kan daar niet van profiteren. Bednarek heeft nog weinig hoeven doen.

19' Twee corners van De Graafschap zijn dreigend, maar leveren geen goal op. Eindhoven gevaarlijk in de counter, maar El Jebli verovert de bal met een werkelijk sublieme tackle en krijgt een open doekje van de fans.

15' De slag met de topscorer van Jupiler League, Mart Lieder, wordt vooralsnog gewonnen door de gebroeders Nieuwpoort.

9' Van Mieghem start sterk, hij is een plaag voor de Eindhovense defensie. Het resulteert nog niet in een doelpunt. De Graafschap is wel dreigender.

7' Na wat onhandig wegwerken van Tutuarima komt de bal voor de voeten van Eindhoven-aanvoerder Van den Boomen, maar zijn schot gaat naast.

5' De Graafschap was even dreigend door op rechts via Van Mieghem. Maar zijn voorzet bereikt geen medespeler. Ook Van den Hurk was dreigend, maar de spits schoot naast.

19.59 Het gaat beginnen hier, de wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter Blank.

19.50 Nog even op de foto en dan aan de slag. Nog tien minuten!

19.45 Het wordt steeds drukker, maar er kunnen nog mensen bij.

19.42 Straalman en Van den Hurk, de nieuwelingen in de basis. Van den Hurk speelt tegen zijn vorige club.

19.30 Beide ploegen inmiddels op het veld, de ballen zijn in beweging gezet. Helemaal rechts de kleine Schoop, die voor het eerst bij de selectie zit.

19.20 De ballen liggen met smart te wachten op de spelers.

19.07 Nieuweling Rannick Schoop zit op de bank vanavond. Hij draagt rugnummer 44.

19.00 De opstellingen. De Graafschap zoals verwacht zonder de gepasseerde Ars en de geblesseerde Abena.