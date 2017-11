Heeft Arnhem de beste binnenstad?

Arnhem had van 2007 tot 2009 al de beste binnenstad van Nederland, nu maakt deze stad wéér kans.

'Als je kijkt naar de afgelopen jaren, naar hoeveel er is veranderd en hoeveel er is gebeurd, dan put je daar de kracht uit dat Arnhem de beste binnenstad heeft', aldus Sander Wind van Platform Binnenstad Arnhem. En Breda... 'Dat is toch die stad waar ze het hele jaar in die gekke pakjes lopen?'

Bekijk de reportage waarin inwoners van Arnhem en Breda de strijd met elkaar aangaan: