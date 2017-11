Winterwatervogels zorgen voor het ultieme wintergevoel

ZUTPHEN - Smienten, wintertalingen en grote zaagbekken hebben de ondergelopen weilanden en waterplassen langs de IJssel weer gevonden. De watervogels zijn vanuit het hoge noorden naar ons land gekomen om te overwinteren. Samen met andere eenden, meerkoeten en allerlei soorten ganzen geven deze dieren vogelaar en natuurgids John Schelfhorst het ultieme wintergevoel.

John Schelfhorst is natuurgids bij IVN en KNNV in Apeldoorn. 'Het is altijd anders', vertelt John tegen BuitenGewoon Radio-verslaggever Laurens Tijink. 'Iedere keer als je naar buiten gaat, zie je weer wat anders.' Als jongetje van 8 ontstond bij John de liefde voor vogels doordat zijn vader hem mee naar buiten nam, de natuur in.

Op de uitkijk

Om de vogels goed te kunnen zien, komt een telescoop van pas. Verder helpt het om je zo verdekt mogelijk op te stellen. 'Als de vogels je in de gaten hebben, bewegen ze van je af', legt John uit terwijl hij met Laurens naar een grote groep voornamelijk grauwe ganzen kijkt. De vogels zijn neergestreken in een weiland langs de IJssel om te eten. De buitenste vogels houden de wacht, zodat de rest ongestoord zijn gang kan gaan.

Brandgans

In ons land overwinteren verschillende soorten ganzen, waaronder de brandgans. De vogel leeft in de zomermaanden op kliffen en heuvels in Groenland en het noorden van Rusland. Inmiddels voelen veel brandganzen zich ook hier zo thuis dat ze het hele jaar door in ons land blijven. De gans heeft een zwarte hals met een opvallend wit gezicht. Aan de zwarte kleur zou de gans zijn naam te danken hebben. De zwarte hals en borst lijken op verkoold hout.



Foto: Ludovic Péron (Wikimedia Commons)

Miljoenen ganzen

Veel boeren zien de talrijke ganzen liever komen dan gaan. Ooit waren de dieren vrij zeldzaam, maar inmiddels bivakkeren er in de winter een paar miljoenen ganzen in ons land. En die dieren richten veel schade aan landbouwgewassen aan. Volgens vogelwerkgroep Sovon blijven er tegenwoordig in de zomer zo'n 60.000 ganzen achter, de rest trekt weer naar het noorden en oosten van Europa. Natuurgids John Schelfhorst geniet juist van die grote aantallen. 'Dit is voor mij winter!'

Vreemde eend

John kijkt vooral goed naar welke dieren afwijken van de rest. Daar richt hij dan zijn telescoop op om te zien of het om een bijzondere soort gaat, zoals de ijseend of de witoogeend. Met enige regelmaat duiken er 'vreemde eenden' op in ons land. Tientallen vogelaars verdringen zich dan met hun enorme lenzen om een plaatje van zo'n watervogel te schieten. 'Ik blijf dan thuis', zegt John. Een foto die iedereen maakt, heeft John niet op zijn verlanglijstje staan. Bovendien gaat het hem meer om de beleving dan om het plaatje.

Mee op excursie

John Schelfhorst organiseert voor IVN en KNNV regelmatig winterwatervogelexcursies langs de IJssel. De bevlogen vogelaar vertelt dan veel meer over de gevleugelde wintergasten in ons land. En wie weet lukt het u daarna ook om met de ogen dicht de grauwe gans van de kolgans te onderscheiden. Meer informatie over de excursies vindt u hier.

