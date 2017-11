Vitessefans wachten ongeduldig op bussen in centrum Rome

ROMA - In Rome zijn door nog onbekende oorzaak problemen ontstaan met de bussen voor de Vitessesupporters. Deze bussen zouden de fans naar het stadion van Lazio Roma brengen, maar een groot aantal kwam niet. Daardoor werd de sfeer ietwat grimmig.

Ruim 1.700 supporters zijn in Rome om Vitesse bij te staan voor hun vijfde wedstrijd in de Europa League. Ze hadden zich al ruim voor aanvang van het duel verzameld in het centrum van de stad. Een aantal bussen vertrok al vrij vroeg naar Stadio Olimpico.

Toen het gros van de supporters ook naar het stadion wilde vertrekken, waren de andere bussen in geen velden of wegen te bekennen. De Vitessefans werden daardoor onrustig, omdat zij bang waren dat ze de start van de wedstrijd zouden missen. Het duel tussen Lazio Roma en Vitesse begint om 19.00 uur.

Uiteindelijk kwamen er bussen om de supporters naar het stadion te brengen. Of ze allemaal op tijd komen voor de aftrap, is nog niet duidelijk.

