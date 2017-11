Teruglezen: Vitesse pakt keurig punt in Rome, maar is nu echt uitgeschakeld

ROMA - Vitesse heeft donderdagavond keurig een punt overgehouden aan het duel met Lazio Roma in de Europa League (1-1). Hoewel de Arnhemmers goed in de wedstrijd zaten en zelfs op voorsprong kwamen, zat een overwinning er niet in. Door het gelijke spel kan Vitesse in ieder geval 120.000 euro op de rekening bijschrijven en de supporters met een goed gevoel naar huis laten gaan.

EINDSTAND LAZIO ROMA - VITESSE: 1-1

90': Afgelopen!

90': Er komen drie minuten bij.

90': Alles of niets wordt nu gezongen vanuit het uitvak.

86': Alle sjaals gaan nog één keer de lucht in en het clublied wordt gezongen. Het uitvak heeft de ploeg uitstekend voorzien van gezang vandaag.

84': Vitesse stevent af op een puntje uit Rome. Het is oppassen dat de ploeg niet hetzelfde overkomt als Feyenoord bij Manchester City. De Rotterdammers gingen in de slotminuten nog onderuit.

79': De Italiaanse journalisten veren op rondom mij. Dabo komt Lelieveld vervangen, sinds zijn eigen goal is Dabo ook in Rome zeer bekend.

73': Vitesse krijgt weer meer grip op de wedstrijd. Kunnen de Arnhemmers nog stunten?

68': Doelpuntenmaker Luis Alberto gaat er vanaf bij Lazio, maar bij Vitesse is het ook einde wedstrijd voor Rashica. Van Bergen mag hem vervangen, tot goedkeuring van het Vitesse-publiek, dat meteen zijn naam scandeert.

65': Lassana Faye speelt een uitstekende wedstrijd vandaag als linksback.

61': Luc Castaignos komt bij Vitesse in de ploeg, Tim Matavz gaat er vanaf.

60': Lazio wordt iets sterker.

59': De 1700 supporters in het uitvak vermaken zich nog altijd opperbest.

55': Van de Portugese ster Nani (links op foto) hebben we in deze wedstrijd nog weinig gezien. Sterker nog, hij gaat nu geblesseerd naar de grond en grijpt naar zijn bovenbeen. Hij wordt gewisseld. Voor hem komt Lulic.

50': Stefan de Vrij is warm gaan lopen bij Lazio Roma. De Nederlander kreeg aanvankelijk rust van zijn coach. Kijken of hij er ook daadwerkelijk nog in gaat komen.

46': De tweede helft is begonnen.

45': Rust!

45': 1 minuutje extra.

41': GOAL! Het is weer gelijk via Luis Alberto die een voorzet hard binnen kan volleren.

37': Bryan Linssen ligt even geblesseerd op het veld. Hij is snel opgeknapt. Zou de 'nieuwe' teamarts daar iets mee te maken hebben?

35': Mason Mount op het middenveld blijkt voorlopig een gouden zet van trainer Henk Fraser

29': Linssen geeft de voorzet, maar die komt nergens aan. De buitenspeler claimt nog wel een handsbal, maar die krijgt hij niet mee.

28': Uitstekende redding van Pasveer. Luis Alberto zet Palombi vrij voor de keeper, maar het schot wordt dus overtuigend gepakt door de teruggekeerde doelman.

27': Vooralsnog is het Vitesse dat heerst op het veld en op de tribune. Dat was in Arnhem ook zo, tot Laziotrainer Inzaghi de toppers inbracht.

22': Het is onduidelijk of trainer Henk Fraser zich opwarmt voor de 100 meter sprint, of dat hij zijn team aan het coachen is.

16': En weer een kans! Vitesse is los. Linssen nu met een heel hard schot op Vargic, maar de keeper heeft hem in twee instanties.

14': Weer een kans voor Vitesse. Een schot van Mount wordt overgetikt door Vargic.

13': GOAL!!! Wat een goal voor Vitesse. Mason Mount legt de vrije trap opzij voor Bryan Linssen en die knalt via de lat raak.

12': Stevige overtreding Luis Felipe op Tim Matavz. Een vrije trap voor Vitesse op een mooie positie.

10': In het uitvak is het tenminste wel gezellig.

8': Ik heb het al een aantal keer benoemd, maar het uitzicht is toch treurig te noemen. Maar 8000 supporters in een stadion met een capaciteit van 72.500 mensen. Waarvan al 1700 Vitesse-supporters.

6': Vitesse is de ploeg die zich tot nu toe het meest opdringt op de helft van de tegenstander.

3': Het eerste kansje is voor Vitesse. Matavz schiet de bal net naast nadat hij zichzelf goed vrijspeelde.

1': We zijn begonnen!



19.00 uur: Daar zijn de Vitesse-spelers dan, in het Olympisch Stadion in Rome.

18.55 uur: Door dit stadion vliegt ook een adelaar, niet die van Vitesse. Wel die van Lazio.

18.50 uur: Thomas Bruns, vandaag wisselspeler, zwaait nog even naar wat bekenden op de tribune.

18.45 uur: Wat een verschil. Ik zit in mijn zomerjas op de tribune, want het is best aangenaam. De Italianen vinden het koud en zetten zelfs een wintermuts op en trekken een winterjas aan.

18.40 uur: Vitesse heeft in deze poule nog maar één punt vergaard. In de thuiswedstrijd tegen Lazio kwam Vitesse wel goed voor de dag, maar verloor het met 2-3. Nu moet de ploeg wel proberen de punten te pakken. En dat is mogelijk, want Lazio laat een hoop sterspelers op de bank.

Zie ook: Lazio geeft veel grote namen rust tegen Vitesse

18.35 uur: Nog niet elke supporter is binnen, ze mogen wel haast gaan maken. Nog maar 25 minuten tot aan de aftrap.

18.29 uur: Jan Snellenburg, een van de vrienden van Vitesse, stond gisteravond aandachtig de training te bekijken. Mocht Pasveer het niet redden, dan is Snellenburg ook een keeper waarop gerekend kan worden, zo zijn de verhalen.

18.27 uur: Door privé-omstandigheden kon de clubarts van Vitesse niet meereizen naar Rome. Daarom heeft Vitesse de clubarts van Go Ahead Eagles geleend. Dat vinden velen geen probleem.

18.25 uur: Dat geldt ondertussen ook voor de spelers van Lazio Roma.

18.20 uur: De spelers van Vitesse melden zich op het veld voor de warming-up.

18.15 uur: Het uitvak begint zich ondertussen wel aardig te vullen.

18.10 uur: Vitesse speelt met Pasveer. De keeper is terug van een blessure. Daardoor moet Jeroen Houwen weer op de bank plaatsnemen. Lelieveld speelt in plaats van Dabo, Faye op linksback en Mount speelt voor Bruns.

Opstelling Vitesse: Pasveer; Lelieveld, Kashia, Miazga, Faye; Mount, Serero, Foor; Rashica, Matavz, Linssen.

18.00 uur: Vanmiddag was het lekker druk in de stad, de Vitesse-supporters maakten feest en dronken veel bier. Nu wordt de situatie iets grimmiger, aangezien er te weinig bussen zijn die de supporters naar het stadion kunnen vervoeren. Sommigen halen de aftrap om 19.00 uur misschien niet.