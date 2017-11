Liveblog: Vitesse wil eer redden in Rome

ROMA - Vitesse speelt donderdagavond alweer haar vijfde wedstrijd in de Europa League, eigenlijk zijn de Arnhemmers zo goed als uitgeschakeld. Toch zijn er ruim 1700 fans afgereisd naar Rome, die vanavond wel een leuke wedstrijd willen zien. Volg alles rond Lazio Roma - Vitesse in dit liveblog.

18.50 uur: Thomas Bruns, vandaag wisselspeler, zwaait nog even naar wat bekenden op de tribune.

18.45 uur: Wat een verschil. Ik zit in mijn zomerjas op de tribune, want het is best aangenaam. De Italianen vinden het koud en zetten zelfs een wintermuts op en trekken een winterjas aan.

18.40 uur: Vitesse heeft in deze poule nog maar één punt vergaard. In de thuiswedstrijd tegen Lazio kwam Vitesse wel goed voor de dag, maar verloor het met 2-3. Nu moet de ploeg wel proberen de punten te pakken. En dat is mogelijk, want Lazio laat een hoop sterspelers op de bank.

Zie ook: Lazio geeft veel grote namen rust tegen Vitesse

18.35 uur: Nog niet elke supporter is binnen, ze mogen wel haast gaan maken. Nog maar 25 minuten tot aan de aftrap.

18.29 uur: Jan Snellenburg, een van de vrienden van Vitesse, stond gisteravond aandachtig de training te bekijken. Mocht Pasveer het niet redden, dan is Snellenburg ook een keeper waarop gerekend kan worden, zo zijn de verhalen.

18.27 uur: Door privé-omstandigheden kon de clubarts van Vitesse niet meereizen naar Rome. Daarom heeft Vitesse de clubarts van Go Ahead Eagles geleend. Dat vinden velen geen probleem.

18.25 uur: Dat geldt ondertussen ook voor de spelers van Lazio Roma.

18.20 uur: De spelers van Vitesse melden zich op het veld voor de warming-up.

18.15 uur: Het uitvak begint zich ondertussen wel aardig te vullen.

18.10 uur: Vitesse speelt met Pasveer. De keeper is terug van een blessure. Daardoor moet Jeroen Houwen weer op de bank plaatsnemen. Lelieveld speelt in plaats van Dabo, Faye op linksback en Mount speelt voor Bruns.

Opstelling Vitesse: Pasveer; Lelieveld, Kashia, Miazga, Faye; Mount, Serero, Foor; Rashica, Matavz, Linssen.

18.00 uur: Vanmiddag was het lekker druk in de stad, de Vitesse-supporters maakten feest en dronken veel bier. Nu wordt de situatie iets grimmiger, aangezien er te weinig bussen zijn die de supporters naar het stadion kunnen vervoeren. Sommigen halen de aftrap om 19.00 uur misschien niet.