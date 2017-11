Deel dit artikel:











Rechterrijstrook A15 afgesloten na kettingbotsing Foto: Rijkswaterstaat

ELST - De rechterrijstrook van de A15 richting Nijmegen is tussen knooppunt Valburg en Elst afgesloten vanwege een ongeluk. Naar verwachting is de weg rond 19.00 uur vrij. De snelweg was enige tijd geheel dicht.

Volgens Rijkswaterstaat zijn vijf auto's op elkaar gebotst. Daarbij is ten minste een gewonde gevallen. Tussen Dodewaard en Elst staat rond 18.45 uur een file van negen kilometer. Ter hoogte van Valburg was een omleiding ingesteld. Die is inmiddels opgeheven. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl