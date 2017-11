Deel dit artikel:











Proef met invalidentoilet op parkeerplaats in Doesburg: kosten 31.000 euro Foto: Pixabay

DOESBURG - Op parkeerplaats De Bleek in Doesburg wordt de komende twee jaar een proef gehouden met een openbaar invalidentoilet. Het college van B en W is hiermee akkoord gegaan. De gemeenteraad moet nog wel een besluit nemen over het 31.000 euro kostende project.

Het openbare toilet op De Bleek is - naast de (invalide)toiletten in verschillende gelegenheden in het centrum - een mooie aanvulling op de mogelijkheid om naar de wc te kunnen, zegt wethouder Fred Jansen. 'Veel bezoekers en toeristen parkeren op De Bleek en op deze manier voelen zij zich (nog) meer welkom.' Huurkosten Als de gemeenteraad ermee akkoord gaat, wordt het toilet in maart geplaatst. De huurkosten zijn 15.500 euro per jaar. De medewerkers van de Stadswerf houden het toilet schoon. Als de tweejarige proef bevalt, blijft het toilet definitief op de locatie. Als de plek niet bevalt óf er te weinig gebruik van wordt gemaakt, verdwijnt het toilet weer. Geen toilet in centrum Oorspronkelijk zou het toilet in het centrum van Doesburg worden geplaatst. Vanwege de vele bezwaren van omwonenden, ging dit plan niet door. Zie ook: Rijplaten en invalidentoilet: Huntendwarspop is klaar voor mensen met een beperking Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl