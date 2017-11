RHEDEN - Een automobilist heeft donderdag een ravage aangericht in het centrum van Rheden.

Het ongeval gebeurde aan het einde van de middag op de Oranjeweg. De automobilist ramde een geparkeerde wagen, sloeg over de kop en kwam uiteindelijk tot stilstand na een botsing tegen een geparkeerd busje. Vermoedelijk was hij onwel geworden.

De man is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hij was aanspreekbaar.