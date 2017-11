Deel dit artikel:











Steiger valt om en landt op auto Foto: Rizman Choudhury

NIJMEGEN - In de Rozenstraat in Nijmegen is donderdag een steiger omgevallen. Dat gebeurde op een plek waar een schildersbedrijf aan het werk was.

Bij het ongeval zijn geen gewonden gevallen. Steigerbedrijf Skyworks onderzoekt hoe de constructie kon omvallen. De schilders hebben alles op kunnen ruimen. Van wie het witte bestelbusje is waar de steiger op is geland, is niet bekend. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl