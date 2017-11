Voorwerp gevonden bij zoekactie hamermoord

WINTERSWIJK - Bij de zoektocht naar het wapen dat gebruikt zou zijn bij de dodelijke mishandeling eind oktober in Winterswijk, is een metalen voorwerp gevonden. Dat laat de politie weten.

Wat voor voorwerp het precies is, is nog niet duidelijk. Het lag in een berm en is veiliggesteld voor sporenonderzoek.

Politie, militairen en duikers zochten de hele dag in Winterswijk naar het wapen waarmee een Winterswijker van 58 waarschijnlijk is aangevallen. Hij overleed een dag later aan zijn verwondingen.

Op het hoofd geslagen

De man werd volgens getuigen zondagmiddag 29 oktober op de Verlengde Morsestraat aangereden. De bestuurder van die auto stapte uit en sloeg hem met het zware voorwerp, mogelijk een hamer, op het hoofd.

Het vermoeden is dat hij via de Wooldseweg naar Duitsland is gereden en tijdens de rit het voorwerp uit de auto heeft gegooid. De zoektocht is inmiddels afgerond.

