De vlag gaat uit bij pluimveehouder Terschuur: eerste eieren sinds fipronilcrisis verkocht

'Vorige week heb ik nog heel veel eieren weggegooid. Dus ik moet nog een beetje landen. Ben ook een beetje emotioneel', vertelt De Vries met een kleine brok in zijn keel. 'Dat ik weer eieren kan leveren, is fantastisch. Echt super.'

Ook de afnemer is blij. 'Ja, ik had weinig te doen de afgelopen vier maanden. Ik ben dus heel blij dat De Vries weer eieren heeft en dat ik die weer kan ophalen.'

Fipronilbesmetting

Halverwege dit jaar maakte de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bekend dat eieren in Nederland met fipronil besmet waren. Het Barneveldse bedrijf Chickfriend bleek het verboden bloedluismiddel te hebben gebruikt bij honderden pluimveebedrijven in Nederland, België en Duitsland.

De twee eigenaren van het bedrijf werden 10 augustus opgepakt. Ze zijn inmiddels vrijgelaten, maar blijven verdachte in de zaak. Ondertussen werden er miljoenen vervuilde eieren vernietigd en kippen geruimd. De directe schade voor de gehele eiersector werd geschat op zo'n 65 tot 75 miljoen euro.

'Zo dankbaar'

Bij de pluimveehouders werd met man en macht gewerkt om al het fipronil te verwijderen. De Vries: 'En nu zijn onze beide stallen vrij van fipronil. We mogen dus weer eieren leveren en zijn hier zo dankbaar voor. Ik weet ook niet hoe we alle mensen kunnen bedanken die ons de afgelopen maanden gesteund en geholpen hebben, en voor ons gebeden hebben.'

'We hadden wel de angst of we het zouden overleven', vult zijn vrouw Maja aan. 'Het speelt toch door je hoofd: krijg je de stallen schoon of ga je failliet? Je bent daar dag en nacht mee bezig. Dat doet ongekend veel met je. Dat is gewoon niet te beschrijven. Maar we zijn er nog en het geeft toch weer een hoop energie. Dat je denkt van: yes, daar gaan we weer!'

Zie ook: Dossier eiercrisis