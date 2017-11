Wethouder Montferland stopt na 16 jaar

ULFT - Rob Visser stopt na zestien jaar als wethouder in de gemeente Montferland. Hij zegt na de gemeenteraadsverkiezingen een andere uitdaging aan te willen gaan.

'Ik raak op een leeftijd dat het wat lastiger wordt om je op de arbeidsmarkt te begeven', reageert de 53-jarige Visser op zijn aanstaande vertrek. 'Ik kan nog wel een periode mee - dat was me misschien ook wel gegund - maar ik denk dat ik er goed aan doe om eens om me heen te kijken.'

Genoeg van de beslommeringen op het gemeentehuis in Didam heeft hij niet: 'De Montferlandse politiek zal ik nooit los kunnen laten, maar als je het zestien jaar in dezelfde gemeente hebt gedaan, komt er een moment van stoppen.'

NK Wielrennen

Met het stoppen van Visser verlaten de twee wethouders die verantwoordelijk waren voor de organisatie van het NK Wielrennen de gemeente. Eerder gaf Tanja Loeff-Hageman al aan te stoppen als wethouder.

De financiële strop van 400.000 euro rondom de organisatie van het evenement speelde niet mee in de beslissing van Visser. 'Nee, dat is een solitair proces', legt hij uit. 'Dat moet op die manier ook met de raad besproken worden. Ik heb de afgelopen zestien jaar niet meegemaakt dat iets financieel zo uit de klauwen is gelopen.'



Binnenkort wordt de budgettaire overschrijding rondom het NK besproken in de raad. 'Het college en zeker de betrokken wethouders moeten daar nog volop verantwoording over afleggen', weet Visser. 'We moeten van dat NK leren. Qua evenement is het mooi, maar in financiële zin is het een drama. Je moet ervoor zorgen dat dat nooit meer gebeurt.'