Mei 2017: Gijzeling in Klarendal en Ryan (5) slikt xtc-pil Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Het is eind december, de oliebollen gaan weer in het vet: het is tijd om terug te blikken op mooie, droevige en grappige gebeurtenissen. Welke berichten bekeek u in mei het meest op onze site en app?

1. Man gijzelt vier mensen in Arnhemse wijk Klarendal In de Arnhemse wijk Klarendal houdt een 57-jarige man uit die wijk vier mensen gegijzeld in het wijksteunpunt aan de Hommelseweg. De man wordt na een aantal uur, alleen gekleed in onderbroek en sokken, gearresteerd. De man heeft een bomgordel om en een wapen bij zich, maar die zijn nep. De arrestatie is live te zien bij Omroep Gelderland. 2. Ryan (5) met spoed naar het ziekenhuis door xtc-pil De 5-jarige Ryan uit de wijk Malburgen-Oost in Arnhem slikt vermoedelijk een xtc-pil in. Hij krijgt van een vriendje een gevonden snoepje in een speeltuin, maar dat blijkt drugs te zijn. Zijn vader René vindt hem in de bosjes. 3. Youri (15) redt leven van bejaarde vrouw: 'Ik voel me geen held' Nietsvermoedend komt de 15-jarige Youri Uil bij een spoorwegovergang in Nijmegen aanfietsen. Hij ziet een bejaarde vrouw met haar scootmobiel vaststaan op de overgang. De jongen bedenkt zich geen seconde: terwijl de trein nadert en de bomen dichtgingen schoot hij met gevaar voor eigen leven te hulp. Hij krijgt een koninklijke onderscheiding. 4. Schaap Sjaco: 'Ik ben niet dood, ik lig gewoon te slapen' 'Ik ben niet dood, ik lig gewoon te slapen'. Dat staat op een bordje aan het hek van schaap Sjaco in De Steeg. Sjaco houdt niet zo van staan. Het liefst ligt hij op de grond te luieren. Zijn baasje wordt gek van verontruste mensen aan de deur en hangt daarom het bordje op. 5. Vitesse gehuldigd op de Markt in Arnhem Vitesse wordt gehuldigd in Arnhem voor de winst van de KNVB-beker. Ruim 20.000 bezoekers staan op de Markt. De spelers worden met luid enthousiasme ontvangen. Veel supporters zijn gekleed in de geel-zwarte clubkleuren.