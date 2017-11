Gebrek aan vrijwilligers bedreigt voortbestaan dierenambulance Arnhem en omstreken

Het Dierentehuis vangt gewonde dieren en zwerfdieren op. Van vogels, tot honden en katten. Ook wordt moeite gedaan verloren baasjes op te sporen. Dieren die medische hulp nodig hebben worden naar de dierenarts gebracht.

Geen natuurlijke aanwas

,,Het is natuurlijk ook niet niets wat wij vragen van vrijwilligers, maar de vrijwilligers die nu bij ons werken zorgen ervoor dat het lukt. Zij zijn bijvoorbeeld altijd bereid om iets extra's te doen. Helaas verdwijnen er altijd mensen van het toneel af door bijvoorbeeld ziekte, een vaste baan of een verhuizing. Er vallen dan mensen weg bij ons en er is geen natuurlijk aanwas van nieuwe mensen'', zegt Geuskens.

De dierenambulance Arnhem en omstreken is werkzaam in de gemeenten: Arnhem, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar. Het Dierentehuis is gelegen in Velp. Omdat het verspreidingsgebied groot is, zijn er veel vrijwilligers nodig. Vrijwilligers voor de dierverzorging maar ook centralisten en chauffeurs.

Een fragment uit de uitzending van Gelderland helpt van zondag 26 november



Dierenverzorgers, centralisten en chauffeurs gezocht

De centralist van de dierenambulance werkt vanuit de meldkamer. Het correct afhandelen van meldingen, de ambulance aansturen, voorlichting geven over regels en wetgeving en natuurbeschermende adviezen geven zijn o.a. de taken van de centralist. Een duidelijke telefoonstem, klantgerichtheid en stressbestendigheid zijn een vereiste. Minimum leeftijd is 18 jaar.

Als chauffeur bij de dierenambulance heb je kort contact met gewonde en/of zwerfdieren. De chauffeur draagt zorg voor een veilig vervoer van deze dieren. Vereiste zijn klantgerichtheid, stressbestendigheid, in het bezit van een geldig rijbewijs B en een minimum leeftijd van 24 jaar. Ze zoeken mensen die zich voor een langere tijd aan de dierenambulance willen verbinden.

