Brandweer rukt minder uit bij vals alarm; project succesvol

NIJMEGEN - Om het aantal onnodige uitrukken te beperken, is de brandweer een project begonnen. Voortaan wordt bij automatische meldingen vanuit risicomelders eerst een telefoontje gepleegd. Als binnen een minuut niet duidelijk wordt dat het om een vals alarm gaat wordt er een brandweerwagen op pad gestuurd.

Automatische meldingen met een groter risico zijn bijvoorbeeld meldingen vanuit bedrijfspanden, ziekenhuizen of scholen. Als in zulke gebouwen een rookmelder afgaat, wordt de brandweer automatisch gealarmeerd. Het gebeurt alleen vaak dat het vals alarm is. Bijvoorbeeld door een storing of omdat iemand een tosti staat te bakken onder de rookmelder', legt Maarten Kiers van Brandweer Gelderland-Zuid uit.

Helft minder uitrukken

De proef met 'verificatie voor de uitruk', zoals Kiers het omschrijft, is een groot succes. In twee maanden tijd kon de brandweer bij meer dan de helft van de meldingen binnen blijven. En dat heeft grote voordelen: zo hoeven vrijwillige leden niet meer van huis of werk weg te gaan, en voorkomt de brandweer nu dat er gevaarlijke situaties ontstaan omdat de wagens niet meer met sirenes en zwaailichten de weg op hoeven.