Vitesse-fans maken ook in Rome een feestje Foto: Omroep Gelderland

ROMA - Hoewel Vitesse eigenlijk al uitgeschakeld is in de Europa League, moet er nog wel steeds gevoetbald worden. En daarom zijn er in deze dagen 1700 fans afgereisd naar Rome voor de wedstrijd tegen Lazio Roma. En dan maken ze er ook maar meteen een feestje van in de Italiaanse stad.

Vooral in de binnenstad, vlak bij het Colosseum staan de fans in groten getale bier te drinken en Vitesse-liederen te zingen. De supporters maken er een extra groot feest van aangezien dit de laatste uitwedstrijd is voor de Arnhemmers in de Europa League. 'Juist daarom denk ik dat wij met zoveel mensen hier zijn gekomen', zegt een fan. 'Het is met Vitesse altijd leuk, maar nu is het besef er ook dat het wel weer een tijdje kan duren. Maar ook dan zijn we er weer bij.' Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl