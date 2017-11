Henk de Jong: 'Met Sjoerd Ars zijn we bij De Graafschap stapelgek'

DOETINCHEM - Sjoerd Ars is teleurgesteld, maar toont begrip dat hij buiten het elftal is geraakt. 'De trainer heeft open en eerlijk met mij een gesprek gehad.'

De Graafschap speelt vrijdagavond op de eigen Vijverberg tegen FC Eindhoven. Anthony van den Hurk keert in die belangrijke wedstrijd tegen de Brabantse concurrent terug in de basis. Trainer Henk de Jong posteert daarmee Sjoerd Ars op de bank. 'Anthony is een jongen die moet doorgroeien. Hij komt er weer aan en is niet voor niets twee jaar door de club vastgelegd. We zijn bezig om hem beter te maken en het mooie is, Sjoerd Ars helpt hem daar ook bij.'

Routinier Ars bevestigt dat. Het was even slikken voor de Achterhoeker, maar de spits toont zeker begrip voor de verandering. 'Ik zit ook in een wat andere rol dan toen ik 23 jaar was. Natuurlijk ben ik teleurgesteld en vind ik dit vervelend. Het zou vreemd zijn als ik dat niet was. Je wil altijd spelen. En ik ga me proberen terug te knokken. Maar tegelijkertijd zal ik Anthony ook helpen en het niet nalaten om hem de juiste tips te geven. Misschien kun je het een beetje vergelijken met de situatie Huntelaar - Dolberg. Ik vind wel nog steeds dat ik de beste van de twee ben. Dat is mijn gevoel en dat moet je ook hebben als sportman vind ik.'

Van den Hurk begon dit seizoen bij De Graafschap als diepste spits, zag Ars zijn plaats innemen en keert dus nu weer terug. Henk de Jong snapt de teleurstelling bij zijn meest ervaren speler. 'Natuurlijk, maar we hebben ook tijdens het sollicitatiegesprek voor dit seizoen eerlijk tegen Sjoerd gezegd dat dit zou kunnen gebeuren. Dit is voor ons het moment om Anthony weer te brengen. Het is belangrijk dat hij beter wordt. Sjoerd heeft net nog samen met Sandor van der Heijde (assistent-coach, red.) beelden met Anthony bekeken. Hij is eigenlijk ook een soort assistent-trainer bij deze club. We zijn echt stapelgek met hem. Hij heeft humor en geeft echt gas binnen de club.'

Ars heeft vooral begrip omdat de staf duidelijk naar hem was. 'Het is geen spelletje. Ik heb een gesprek gehad met de trainer en dat was open en eerlijk. Zij vinden dat dit het moment om hem weer te brengen. Een jonge speler met waarde voor de club. Ja, ik ben de laatste weken vaak gewisseld. Ik heb goede en minder goede wedstrijden gespeeld. Maar ik voel me topfit. Dat is het niet', zegt de Didammer. 'Ik kreeg van de fysio laatst statistieken te zien waarin ik in een uur 10,5 kilometer heb gelopen. Als je dat doortrekt naar een hele wedstrijd, kom je op heel veel meters.'