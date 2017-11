Posbank Paviljoen

ARNHEM - Paviljoen De Posbank bij Rheden. Voor menigeen is het een goede plek om bij te komen van een wandeling of fietstocht in de natuur. Na een stukje klimmen. Maar waar komt die naam vandaan?

Meneer Pos was voorzitter van de ANWB. Bij een jubileum kreeg hij als cadeau een bank aangeboden. Sinds 1918 staat die Pos-bank boven op die heuvel in het natuurgebied. Dat hele gebied werd vervolgens maar in één moeite door in de volksmond omgedoopt tot De Posbank.



Het paviljoen staat er sinds 2002. Daar neergezet door Vereniging Natuurmonumenten, nadat de vorige uitspanning er afbrandde. Architect Mastenbroek liet zich inspireren door het ontstaan van het gebied en de ijstijd. Het gebouw lijkt door een ijsberg opgestuwd en gevouwen in het landschap te liggen. Het vele glas maakt het transparant en zorgt dat opgaat in de omgeving. Het is er fijn zitten achter een kopje chocolademelk met slagroom, zo met uitzicht over de over de heuvels.