Op de vuist na aanrijding: 7 aanhoudingen

ZUTPHEN - Na een aanrijding in Zutphen zijn woensdagmiddag zeven mensen aangehouden, meldt de politie op Facebook.

Het ongeluk gebeurde rond 15.15 uur op de parkeerplaats aan de Polsbroek. Een auto reed achteruit tegen een andere auto aan. De bestuurders stapten uit en de sfeer sloeg snel om, zegt de politie.

Er ontstond een vechtpartij, waar diverse mensen zich mee bemoeiden. 'Er werd veel geroepen en geschreeuwd.' Op de parkeerplaats zijn vier aanhoudingen verricht. 's Nachts zijn in een huis in Zutphen nog eens drie verdachten aangehouden. Het gaat in totaal om zes mannen en een vrouw in de leeftijd van 16 tot 57 jaar.

De politie hoopt dat getuigen zich melden, zeker als ze een filmpje hebben gemaakt.