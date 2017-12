April 2017: Eend steelt de show en Ronnie en Jasper mishandeld

ARNHEM - Het is eind december, de oliebollen gaan weer in het vet: het is tijd om terug te blikken op mooie, droevige en grappige gebeurtenissen. Welke berichten bekeek u in april het meest op onze site en app?

1. Eend met kleintjes steelt de show

De tuin van Caroline Verhees‏ uit Beuningen wordt gebruikt als kraamkamer. Dezelfde eend komt steeds terug om te broeden. Als de moeder is uitgebroed en de kuikentjes uit het ei zijn, volgt altijd hetzelfde ritueel. Ze klopt op het raam en vervolgens verlaat het jonge gezin op deze manier de kraamkamer.

2. Ronnie en Jasper lopen hand in hand en worden in elkaar geslagen

Een stapavond in het centrum van Arnhem eindigt voor Ronnie en Jasper dit weekend in een nachtmerrie. Het homostel loopt hand in hand en wordt door een groep in elkaar geslagen. Ronnie krijgt klappen met een betonschaar en mist daardoor vijf tanden. De mishandeling maakt veel los. In Arnhem loopt iedereen hand in hand tijdens een manifestatie.

3. Historische bekerwinst Vitesse

Een historische zege. Vitesse pakt voor het eerst in het 125-jarig bestaan een prijs. AZ wordt in de finale om de KNVB-beker met 2-0 verslagen. Na de bekerwinst is er een gigantische ontlading.

4. Fries stel ziet mysterieus dier met lange staart in het bos bij Putten

Is het een wild zwijn of een katachtige, zo groot als een flinke hond? Het is op de foto niet duidelijk te zien, maar de Friese boer en boerin die op vakantie zijn op de Veluwe zijn schrikken zich rot. Zij weten het zeker, dit was geen zwijn.

Foto: Harry Vos

5. Hoe eet je een tompouce?

Op Koningsdag haalt iedereen massaal de tompouce in huis, maar het is altijd lastig om een tompouce goed op te eten. Daarom maakt Omroep Gelderland een video met de juiste uitleg. En blijkbaar hebben meer mensen hier moeite mee. De video wordt massaal gedeeld.

Zie ook: