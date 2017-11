School vermoorde Romy wil onderzoek 'om andere scholen te helpen'

DE GLIND - De J.H. Donnerschool in De Glind (gemeente Barneveld) wil een extern onderzoek om te kijken of de school bepaalde zaken over het hoofd heeft gezien. Dat zegt directeur Hofman tegen Omroep Gelderland. Op de school voor speciaal onderwijs zaten zowel de omgebrachte Romy (14) als de vermoedelijke dader.

Het meisje uit Hoevelaken werd afgelopen juni vermoord. Justitie verdenkt een schoolgenoot van 14 van het ombrengen van haar. Vrijdag doet de rechtbank uitspraak in deze zaak. Tegen de verdachte uit Hoevelaken is een jaar jeugddetentie en jeugd-tbs geëist voor de moord op Romy en het misbruiken van haar.

Anderen helpen

'Wat er is gebeurd, is niet te bevatten. Ik wil weten of wij toch bepaalde signalen niet goed hebben opgevangen. En daarom hebben wij zelf het onderzoek geïnitieerd', legt directeur Hofman uit.

De J.H. Donnerschool is een school voor speciaal onderwijs. 'De kinderen die hier zitten, zijn soms kwetsbaar. Maar wij hebben niet te maken met agressieve leerlingen. Met de bevindingen van het onderzoek hopen we ook andere scholen en instanties te kunnen helpen', aldus Hofman. Hij kan nog niet zeggen wie het onderzoek gaat uitvoeren.

'Allemaal beschadigd'

Volgens de directeur zijn er het afgelopen halfjaar gesprekken geweest met zowel de ouders van het slachtoffer als de verdachte.

'Wij zijn allemaal getraumatiseerd en beschadigd. Dat zowel het slachtoffer als de verdachte leerlingen van onze school waren, raakt ons diep. Het heeft een wond geslagen. Om Romy te herdenken, planten wij in december een tamme kastanje in De Glind. Dat doen we in besloten kring.'

