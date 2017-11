Leider kinderkamp krijgt celstraf na ontucht met meisje

De rechtbank in Zutphen. Foto: Google Street View

ZUTPHEN - Een man van 27 uit Varsseveld is donderdag veroordeeld voor het plegen van ontucht met een meisje op een kinderkamp. De rechtbank in Zutphen legde hem 15 maanden cel op, waarvan 6 voorwaardelijk.

De Achterhoeker, die 11 jaar ouder is dan het slachtoffer, was een van de organisatoren en leiders van het kinderkamp. Het meisje was volgens de rechtbank een hulpleidster.

Uit op seks

Na het eindfeest - dat voor de leiders van het kamp werd gegeven - fietste de man met het meisje en haar vrienden richting huis om kennelijk seks met haar te hebben.

De opgelegde straf komt overeen met de eis van de officier van justitie. Aan het voorwaardelijke strafdeel zijn bijzondere voorwaarden verbonden, zoals een verplicht reclasseringscontact en het verplicht volgen van een behandeling.

Verder moet de man een schadevergoeding van ruim 2.700 euro aan het slachtoffer betalen.