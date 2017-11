NEC wil 'voetballend Jong Ajax' met veel duels neutraliseren

De trainer van NEC straalt rust en vertrouwen uit aan de vooravond van de topper in de Jupiler League. Koploper NEC wil na De Graafschap ook Jong Ajax pijn doen. Dit keer moet dat gebeuren vanuit een uitverkochte Goffert in Nijmegen. 'Het is een wedstrijd om naar uit te kijken', weet Bogers.

Bekijk het interview met Bogers (tekst gaat verder onder de video):

Lastige klus

'Maar het wordt een lastige klus. Zij hebben spelers die overal begeerd worden. Een voetballende ploeg. Dat moeten we neutraliseren door in de duels te komen en compact te spelen. Hoewel, ze hebben bij Jong Ajax ook genoeg sterke gasten lopen. Een mooie uitdaging dus', aldus de NEC-coach.

De aanvallende speelstijl van de Amsterdamse talenten lijkt voor het huidige NEC ideaal. Bogers is daar open over. 'Zij gaan allemaal mee naar voren. Iedereen wil voetballen. Het is de Ajax-manier. Wij kunnen gebruikmaken van die ruimte. Daar hebben we ook de spelers voor met een individuele actie. Ja, je weet dan vaak wel dat het goed komt', zegt Bogers.

Golla is nog een twijfelgeval, maar zal waarschijnlijk starten. 'Ik denk het wel. Hij wil ten koste van alles altijd spelen. We zullen hem eerder tegen zichzelf in bescherming moeten nemen', aldus Bogers over zijn fysiek sterke centrumverdediger. Daarnaast zijn er nog de blessures bij Buwalda en Smits. 'Verder is iedereen inzetbaar.'