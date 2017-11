Duo zet ongeluk in scène: 120 uur taakstraf

ZUTPHEN - Twee mannen uit Elburg zijn veroordeeld tot taakstraffen, omdat ze probeerden een verzekeringsmaatschappij op te lichten.

De rechtbank in Zutphen acht bewezen dat de mannen van 42 en 36 een verkeersongeluk in scène hebben gezet. Het ging om een ongeluk waarbij de auto met de voorzijde in de sloot was beland.

Volgens de rechtbank probeerden de twee geld van de verzekeraar te krijgen, omdat het motorblok van de auto heel slecht was. Het was slechts een kwestie van tijd dat deze kapot zou gaan.

De officier van justitie vroeg vrijspraak, maar de rechtbank vindt dat er voldoende wettig en overtuigend bewijs is. De mannen kregen een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden.