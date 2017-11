Gregor Breinburg: 'We laten die voorste vier lekker uitrazen'

Breinburg is links op het middenveld van NEC een cruciale schakel. De geboren Arnhemmer vormt een sterke driehoek met linksbuiten Groeneveld en linksback Verdonk. Veel goals van NEC vallen dit seizoen ook over de linkerflank. Breinburg speelt een degelijk seizoen in het hart van de koploper. 'Ik voel me fit, ben gretig en wil elke week knallen. Maar je zoekt ook altijd naar verbeterpunten. Zo zou ik aanvallend wat meer mijn steentje willen bijdragen. Het liefst scoor je meer en geef je assists.'

Bekijk het interview met Breinburg (tekst gaat verder onder de video):

15 goals voor Guus Joppen

NEC voetbalt veel vanuit de omschakeling en heeft voorin levensgevaarlijke spelers die vaak ongrijpbaar zijn. Breinburg: 'Laat die jongens maar het verschil maken. Over de flanken zijn we gevaarlijk, we hebben een spits die makkelijk scoort en met Ferdi Kadioglu is er veel creativeit. We weten heel goed waar onze kracht ligt. Het zou vreemd zijn als Guus Joppen met 15 goals eindigt toch?, stelt Breinburg over de rechtsback.

Counterploeg

Breinburg houdt het team bij elkaar en is ook dit seizoen als verbindingsspeler onmisbaar. Ook al komt hij dan niet zo vaak in de zestien van de tegenstander. 'Ja, we houden misschien veel spelers achter de bal waar ik ook bij hoor. Maar met de voorste vier weet je dat we er gevaarlijk uit kunnen komen. Ik wil die jongens niet in de weg staan. Laat ze maar lekker uitrazen daar voorin. Of we dan wel of geen counterploeg zijn, maakt mij niet uit. In het hedendaagse voetbal is dat ook niet belangrijk. Het draait om resultaat en als wij winnen mogen ze zeggen wat ze willen.'

Manchester United

Hij geeft een treffend voorbeeld. 'Manchester United won vorig jaar de Europa League. Dat deden ze met verdedigend voetbal. Iedereen klaagde daar steeds over, maar ze staan aan het eind wel met de Cup in hun handen. Daar gaat het om', weet Breinburg.

Mooie stap

Ook NEC wil aan het eind van dit seizoen een prijs. De titel is het doel. Vrijdag wacht Jong Ajax in de Goffert, de nummer twee van de ranglijst. 'Wij willen promoveren. Jong Ajax is een concurrent. We willen niet achter ze eindigen en kunnen morgen een mooie stap maken. Vorig weekend hadden we echt een topavond door de andere uitslagen. Het was misschien niet al te goed van ons tegen De Graafschap, maar achterin staat het goed en op het middenveld is het degelijk. En het is echt niet zo dat we zeker weten dat ze voorin wel altijd scoren. Het gaat echt niet vanzelf.'