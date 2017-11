Te koop: versche ijtjes!

HEELWEG - 'Wat kunnen we bij dit boerenbedrijf in Heelweg voor 1,25 euro verwachten?', vroeg Leo Kleijwegt uit Maasland zich af. Hij stuurde bovenstaande foto naar een taalrubriek van de Volkskrant, die het plaatje donderdag in de krant zette.

Leo stuitte op het bord toen hij een ommetje in de buurt maakte. Zijn zwager en zus wonen sinds kort in Heelweg, in de Achterhoek.

Omroep Gelderland ging op onderzoek uit. Het bordje blijkt van Gerard Geesink te zijn, die een kleine dertig kippen heeft. Alles oké Gerard?

Achterhoekse lange ijtjes

'Mijn vader is onderwijzer', lacht hij. 'Dus ik ben goed op de hoogte van de spelling. Weet je wat het is: de concurrentie is hevig. Je moet je een beetje onderscheiden van de ander hè. Ik heb daarom versche Achterhoekse lange ijtjes.'

Het bord staat er al een jaar of drie, zegt Gerard. Hij heeft er al veel reacties op gehad. 'Dan hoor je bijvoorbeeld: die h moet eruit! Ik heb allerlei varianten al voorbij horen komen', lacht Gerard. 'Maar het bordje staat dus in de Volkskrant? Nou, dan ga ik die maar even kopen.'