Deel dit artikel:











Auto slaat over de kop in Hattemerbroek, bestuurder naar ziekenhuis Foto: Stefan Verkerk

HATTEMERBROEK - Een auto is donderdag over de kop geslagen op de Vogelzangveldweg in Hattemerbroek. De bestuurder is voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

Wat er precies is gebeurd, is onduidelijk. De auto is in botsing gekomen met een fietser of heeft moeten uitwijken voor de fietser die van rechts kwam. De auto raakte vervolgens een lantaarnpaal en sloeg over de kop. De fietser is voor zover bekend ongedeerd gebleven. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl