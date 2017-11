Wekelijkse automarkt bij stadion GelreDome

ARNHEM - Bij stadion GelreDome in Arnhem is voortaan elke week een automarkt. Deze maandag zijn er naar verwachting tussen de 100 en 200 auto's. In de toekomst worden dat er mogelijk meer.

Directeur Bastiaan Bakker van de Automarkt Arnhem: 'We hebben tot 2012 natuurlijk een grote automarkt gehad in Utrecht. Daarna is er een in Beverwijk ontstaan, die is er nog steeds. En er is een handelsplek net over de grens bij Enschede. Maar meer grote automarkten zijn er niet. Wij dachten al langer dat er ook plaats was voor zo'n markt in de omgeving van Arnhem. Samen met GelreDome is het nu zover'.

Alles op één plek

De markt wordt gehouden op de parkeerterreinen van GelreDome. Kopers en verkopers kunnen in het stadion gebruikmaken van de horeca en de toiletten. Op het terrein komen ook elke marktdag plekken om verkochte auto's af te melden bij de RDW. Ook kunnen er douanedocumenten worden geregeld voor het uitvoeren van wagens naar het buitenland.

Directeur Bakker verwacht veel van de nieuwe markt: 'We starten vandaag met een paar honderd auto's, maar we mogen uitgroeien tot 1000 voertuigen. We hebben al behoorlijk wat aanmeldingen van verkopers die een jaarcontract nemen op de markt. De locatie is goed: vlak bij de snelwegen A50 en A12. Dus dat is heel centraal in Nederland'.

De markt is elke maandag open van 9.00 tot 14.00 uur.