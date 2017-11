Mishandelde dominee is goed aanspreekbaar; 'Ze heeft het er heel moeilijk mee'

RHENOY - Dominee Ebi Wassenaar die dinsdag ernstig werd mishandeld in de kerk van Rhenoy, is goed aanspreekbaar. Dat melden predikanten uit buurtdorpen.

De 64-jarige vrouw werd zwaargewond gevonden in het kerkje van de protestantse gemeente Rhenoy-Gellicum. De dominee ligt nog altijd in het ziekenhuis. 'Ze heeft het er heel moeilijk mee', vertelt Henk Dijk uit Acquoy, voorzitter van de werkgemeenschap Tuil.

Een werkgemeenschap is een regionale samenwerking tussen predikanten. Ze delen kennis en zien om naar elkaar. Dijk: 'Het hele verhaal is hard binnengekomen bij ons. We hebben onderling contact en ook met mevrouw Wassenaar en haar familie.'

De politie meldde vanochtend dat de vrouw nog niet aanspreekbaar is. De vrouw heeft in ieder geval nog geen verklaring afgelegd, vertelt een woordvoerder van de politie. 'Onze rechercheur is vanochtend bij haar geweest. Of ze aanspreekbaar is of niet, weet ik niet, ik ben geen dokter. Wij hebben haar in ieder geval nog steeds niet kunnen horen.'

Warme deken

Dijk kan nog niet veel vertellen over wat de predikante is overkomen. Wel is duidelijk dat de dominee met een zwaar voorwerp op haar hoofd is geslagen en dat ze hersenletsel heeft.

De dominee benadrukt dat Wassenaar de steunbetuigingen vanuit het dorp en de gemeenschap meekrijgt. 'Dat ervaart ze als een warme deken. We hebben ook de familie bezocht. Die is ontzettend aangedaan, dat dit in zo'n klein dorp en dan ook in de kerk kan gebeuren.'

Steun van landelijke organisatie

'Wij dragen ook zorg voor het vervangen van haar werkzaamheden. We hebben in ieder geval voor de komende twee zondagen predikanten die kunnen voorgaan in de dienst in Rhenoy.' De andere werkzaamheden worden tussen twee predikanten verdeeld.

De gemeente van Rhenoy is onderdeel van de PKN. De landelijke organisatie van dat kerkgenootschap laat weten geschrokken te zijn. Op de website van de PKN staat een steunbetuiging:

Het zal je maar gebeuren...

dat je je vriendin hevig bloedend op de vloer van de kerk vindt

dat je als dominee in jouw kerk zo wordt verwond

dat de dominee, die er altijd voor iedereen in het dorp is, dit overkomt.

Welk drama zich in het dorpskerkje van Rhenoy heeft afgespeeld is nog onduidelijk. Maar dat het een drama is, is duidelijk. Een drama dat ons allen schokt.

Laten we bidden dat ds. Ebi Wassenaar mag herstellen. Dat er duidelijkheid komt wat er is gebeurd, ook met de verdachte. En dat de gemeenschap van Rhenoy kracht ontvangt om dit met elkaar te dragen.

Verdachte

De politie heeft een verdachte op het oog voor de mishandeling. De man werd eveneens dinsdagmiddag aangetroffen. Hij was er slecht aan toe en moest naar het ziekenhuis, maar volgens de politie was hij niet gewond. Ook had hij geen psychische hulp nodig. De man is nog niet aangehouden.

