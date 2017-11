Sjoerd Ars gepasseerd bij De Graafschap, basisplaats voor Van den Hurk

Sjoerd Ars is gepasseerd bij De Graafschap

DOETINCHEM - Sjoerd Ars wordt buiten het elftal gelaten tegen FC Eindhoven. De 33-jarige spits uit Didam is gepasseerd. Anthony van den Hurk is zijn vervanger.

Ars werd de afgelopen weken vaak voortijdig gewisseld. Ook tegen NEC werd hij vrij vroeg in de tweede helft naar de kant gehaald. De ervaren centrumspits werd afgelopen zomer gepresenteerd als de grote aankoop bij De Graafschap. Tegen FC Eindhoven kiest trainer Henk de Jong voor de meer beweeglijke Anthony van den Hurk die zich de afgelopen weken verbeet op de bank. Van den Hurk kende eens sterke start van het seizoen, maar kampte daarna met een terugval.

Ook Myenty Abena speelt niet, maar dat heeft te maken met een beenblessure. 'Ik denk dat hij er 1 tot 2 weken uit zal liggen', verklaarde De Jong donderdagochtend. Bart Straalman uit Winterswijk is zijn vervanger in het thuisduel tegen de Brabanders. Voor de verdediger is het dit seizoen zijn eerste basisplaats.

Verder zijn er geen wijzigingen bij De Graafschap. De Achterhoekers verloren vrijdag met 3-1 van NEC en staan nu zesde in de Jupiler League. FC Eindhoven heeft drie punten minder.

Opstelling: Bednarek, Straalman, L.Nieuwpoort, S.Nieuwpoort, Driver; Diemers, Tutuarima, El Jebli; Van Mieghem, Van den Hurk, Serrarens.