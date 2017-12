Deel dit artikel:











Maart 2017: Dubbele hotelmoord en roeibootdrama op de Rijn Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Het is eind december, de oliebollen gaan weer in het vet: het is tijd om terug te blikken op mooie, droevige en grappige gebeurtenissen. Welke berichten bekeek u in maart het meest op onze site en app?

1. Bennie en Willy vermoord in hotel in Arnhem Arnhem wordt opgeschrikt door een dubbele moord in Hotel Arnhem. De 47-jarige tbs'er René de L. wordt ervan verdacht hoteleigenaar Bennie Peters en de dakloze Willy van den Heuvel met messteken om het leven te hebben gebracht. De rechtszaak tegen de 47-jarige man loopt nog. 2. Hondje Jill flipt nog steeds na drinken xtc-afval: 'Ze loopt alleen maar rondjes' De 8-jarige hond Jill drinkt op een zijweg van de Woutersweg in Ede van xtc-afval. De hond is helemaal van de kaart. Jill slaapt al 24 uur niet en loopt steeds rondjes. Baasje Marian van der Pijl is boos. 'Diegenen die dit hebben gedaan, zijn een stelletje malloten.' 3. Drie studenten komen om door lawine Een drama in Valfréjus in de Franse Alpen. Marcel (21), Mark (25) en Timo (22) komen om het leven. Zij worden getroffen door een lawine bij Valfréjus toen zij buiten de piste aan het snowboarden waren. Zij waren lid van de christelijke studentenvereniging Navigators uit Nijmegen. 4. Papegaai helpt bij het boodschappen doen Wie boodschappen doet bij de Coop- of Jumbo-supermarkt in Arnhem-Noord loopt de kans een papegaai op een winkelwagen tegen te komen. De papegaai heet 'Happy' en is van Jennifer Rosier. 5. Roeibootdrama op de Rijn Op de Nederrijn bij Huissen slaat een roeiboot met vijf inzittenden om. Twee roeiers van 60 en 71 uit Arnhem worden daarna vermist. Hun lichamen worden diezelfde dag gevonden. Een 49-jarige man wordt in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en bezwijkt aan zijn verwondingen. Zie ook: Januari 2017: Sneeuwpret en brandweerwagen ramt huis

Februari 2017: Grote brand op universiteit en sneeuwpenis omver gebeukt Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl