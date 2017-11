Ministerie: Muur van Mussert blijft voorlopig

LUNTEREN - De Muur van Mussert in Lunteren wordt voorlopig niet gesloopt. Dat zegt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in reactie op een brandbrief van bijna dertig prominenten.

De briefschrijvers, onder wie beeldend kunstenaar Armando en directeur Taco Dibbits van het Rijksmuseum, willen dat het NSB-bouwwerk een rijksmonument wordt. De muur staat op het terrein van camping De Goudsberg en de eigenaar wil hem slopen om plaats te maken voor vakantiehuisjes.

Volgens woordvoerster Charlotte Fijnaut van het ministerie wordt de muur in elk geval niet gesloopt zolang er nog een procedure bij de gemeente Ede loopt. Vier erfgoedinstanties hebben volgens haar gevraagd er een gemeentelijk monument van te maken. De gemeente kon nog niet bevestigen dat die procedure loopt.

Historische plek

Het ministerie is het met de briefschrijvers eens dat de Muur van Mussert een historische plek is voor Nederland. 'We verkennen op dit moment hoe we de zwarte bladzijdes uit onze geschiedenis een plaats kunnen geven en hoe we het erfgoed dat hiermee verbonden is, kunnen beschermen.'

'Onze inzet is om de muur sowieso te behouden tot de verkenning klaar is.' Dat is in de loop van 2018, zegt de woordvoerster. 'Daarnaast zijn we met de gemeente en eigenaar in gesprek.'

'Geen contact met ministerie'

Dat laatste ontkent Ronald Busser, die optreedt als woordvoerder van campingeigenaar Roderick Zoons. 'Het ministerie zal met de gemeente wel contact hebben, maar met ons is er tot vandaag geen rechtstreeks contact geweest.'

Volgens Busser is er niets veranderd. Hij wijst erop dat Zoons een sloopmelding heeft gedaan, waarna de gemeente om een asbestrapportage vroeg. Zoons heeft die ingediend. Nu is het weer wachten op de gemeente, die binnen vier weken moet reageren. 'Dat is vóór 13 december.'

Toespraken Mussert

Het bouwwerk op de Goudsberg werd in de jaren 30 gebouwd in opdracht van de Nationaal-Socialistische Beweging (NSB). Voorman Anton Mussert sprak er zijn aanhang toe. Tienduizenden mensen kwamen af op zijn Hagespraken.

Het platform waarop Mussert stond, is direct na de oorlog gesloopt. Mussert werd op 7 mei 1946, een jaar na zijn aanhouding, op de Waalsdorpervlakte geëxecuteerd. Van het complex is nu alleen nog een stuk muur met een deel van het amfitheater over, dat in slechte staat verkeert.

