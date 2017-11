Deel dit artikel:











Golla nog onzeker bij NEC voor topper tegen Jong Ajax Wojciech Golla is een twijfelgeval bij NEC

NIJMEGEN - Wojciech Golla is nog een twijfelgeval bij NEC voor het topduel in de Goffert tegen Jong Ajax. Het is de ontmoeting tussen de koploper en de nummer twee.

De robuuste verdediger heeft last van zijn achillespees, zo bevestigde trainer Adrie Bogers donderdagmiddag vlak voor de laatste training in Nijmegen. De Pool liep de blessure op in het duel tegen De Graafschap. 'Golla kennende denk ik dat hij het wel haalt. Die wil altijd spelen. De afgelopen dagen heeft hij aangepast getraind.' Verder mist NEC tegen Jong Ajax de al langer geblesseerde spelers Joshua Smits (gebroken onderarm) en Robin Buwalda (knie). Buwalda is wel terug op het trainingsveld, maar is waarschijnlijk pas na de winterstop weer inzetbaar. Lijstaanvoerder NEC ligt op koers in de Jupiler League. Zeker na het uitstekend verlopen vorig weekend toen concurrent De Graafschap met 1-3 klop kreeg en ook de concurrenten Telstar en Fortuna Sittard verloren. Jong Ajax verloor zelfs drie van zijn laatste vier wedstrijden, waaronder het thuisduel tegen De Graafschap (0-5). NEC verloor dit seizoen slechts één keer en heeft nu zeven punten meer dan de nummer drie Fortuna Sittard. De Amsterdammers hebben vier punten minder dan NEC, maar kunnen niet promoveren naar de eredivisie. Opstelling NEC: Delle, Joppen, Golla, Van de Pavert, Verdonk, Breinburg, Kadioglu, Dijkstra; Groeneveld, Braken, Rayhi Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl