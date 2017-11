Terug in het vliegtuig was het dan ook gelijk duidelijk voor Regina: ‘Dit moet het zijn en zo ontstond in 2012 Rescue Baby Gambia’. De kraamverzorgster uit Herveld was verbijsterd hoe de gezondheidszorg in Gambia rondom bevallingen was geregeld: ‘Katten en zelfs geiten liepen gewoon het ziekenhuis in en uit. Er lagen vieze matrassen, we hadden geen stroom en de riolering werkte ook niet goed. Het was triest om te zien hoe moeders in deze omstandigheden moesten bevallen’.

Een goede start

Met de Stichting Rescue Baby Gambia hoopt Regina iets voor de mensen in Gambia te kunnen betekenen: 'Aan de noordkant van de Gambia rivier steunen wij de kraamafdeling van een ziekenhuis in Essau. Ruim 70.000 mensen zijn afhankelijk van het ziekenhuis waar deze kraamafdeling onder valt. Maandelijks worden hier 150 baby’s geboren. Het ziekenhuis is slecht bereikbaar en dus is er weinig hulp voor dit ziekenhuis. ‘Voor ons des te meer reden om juist aan dit ziekenhuis ondersteuning te bieden. Iedere baby heeft recht op een goede start’.

Levenloos

Regina gaat jaarlijks 3 tot 4 keer naar Gambia toe met een groep vrijwilligers om spullen te brengen, voorlichting te geven en te helpen: ‘Vorig jaar deed ik samen met een andere verloskundige een bevalling. Het kindje werd levenloos geboren. We besloten gelijk te gaan reanimeren, maar 2 uur later lag ditzelfde ventje bij moeder aan de borst te drinken. Toen ik haar later sprak zei ze te tegen mij “God will reward you”. Als je dan weer terug bent in Nederland en daaraan terugdenkt, dan komt dat wel even binnen’.

Babymutsjes

In de afgelopen 5 jaar dat Rescue Baby Gambia bestaat weten steeds meer mensen de stichting uit Herveld te vinden. In 2014 deed Regina ook een oproep bij Omroep Gelderland voor babymutsjes. Mede door de vele media-aandacht leverde dat uiteindelijk 30.000 mutsjes op. ‘Het is natuurlijk mooi om zoveel spullen te krijgen, maar wat mij ook vooral raakt is de verbroedering en blijheid wat mensen laten zien dat ze iets voor een ander kunnen betekenen, dat ze het verschil kunnen maken’, laat Regina Bouwman van Stichting Rescue Baby Gambia weten.

Om het werk te kunnen blijven doen, blijft de stichting op zoek naar overgebleven kraamspullen vanuit kraampakketten, handschoenen, dekentjes en medische spullen als thermometers, bloeddrukmeters en zeepdispencers.

