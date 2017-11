Publieksprijs voor 'Gijp' stelt publicist Qader Shafiq voor groot probleem

NIJMEGEN - De Nijmeegse dichter en publicist Qader Shafiq leefde woensdagavond enthousiast mee met de uitreiking van de NS Publieksprijs, tijdens het televisieprogramma De Wereld Draait Door. Voor de prijs worden jaarlijks schrijvers van populaire boeken genomineerd, waarna het publiek een winnaar kan kiezen.

Shafiq had een duidelijke voorkeur, zo bleek op Twitter. Via het sociale medium meldde hij dat zijn voorkeur nadrukkelijk uitging naar het boek van Geert Mak, getiteld De levens van Jan Six.

Mocht Michel van Egmond met zijn boek De wereld volgens Gijp er moet de prijs vandoor gaan, dan voorzag Shafiq voor zichzel wel een heel dramatisch vooruitzicht.