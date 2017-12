Deel dit artikel:











Februari 2017: Grote brand op universiteit en sneeuwpenis omver gebeukt Foto: Twitter / Marc Nijnatten

ARNHEM - Het is eind december, de oliebollen gaan weer in het vet: het is tijd om terug te blikken op mooie, droevige en grappige gebeurtenissen. Welke berichten bekeek u in februari het meest op onze site en app?

1. Enorme rookwolken boven Nijmegen Een grote evacuatie van het Spinozagebouw van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Door een brand op het dak moeten 600 mensen het gebouw verlaten. Op het dak vat een koelmachine vlam door een technisch mankement. De rookwolken zijn in de verre omtrek te zien. Er vallen geen gewonden. 2. Sneeuwpenis omver gebeukt door politiewagen Wat doe je als agent als er een grote piemel van sneeuw op straat staat? Je stapt in je dienstwagen en beukt het ding omver! Het gebeurt in de Dorpsstraat in Bennekom. 3. 'Dit heb ik nog nooit meegemaakt': Voorthuizen getroffen door 'wervelwind' Voorthuizen wordt getroffen door een windvlaag. Kliko's vliegen door de lucht, daken raken beschadigd, autoruiten sneuvelen en bomen vallen om. 4. Run op water in supermarkten door waterstoring in De Liemers Grote wachtrijen voor supermarkten, enorme transporten naar verzorgings- en verpleeghuizen. De Liemers zit zonder water en dat zorgt bij vlagen voor hectische taferelen. De oorzaak is een gesprongen waterleiding bij Ellecom. Een dag later wordt de leiding gerepareerd en stroomt er weer water uit de kraan. 5. Miljoenen liters mest in Aalten stromen weg Op de Hoeninkdijk in Aalten waait een mestsilo om. Er stroomt zo'n twee miljoen liter mest weg. Volgens eigenaar Wim Meerdink is de wind de boosdoener.