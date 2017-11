Zin in een leuk uitje dit weekend? Dit zijn de tips van Esther

ARNHEM - Het is weekend! Weer of geen weer, je kunt er gewoon weer lekker op uit. Er is van alles te doen in onze provincie en dit zijn onze tips

Lezen bij Wintertuinfestival Nijmegen

Ben je gek op lezen, dan is het Wintertuinfestival in Nijmegen wat voor jou. Er is uiteenlopend programma met collefes, workshops en boekpresentaties. Tientallen aanstormende en gevestigde schrijvers, dichters, wetenschappers, muzikanten en kunstenaars zijn de komende dagen op het literair festival aanwezig.

Foto's kijken in Afrika Museum

In het Afrika Museum kun je naar de nieuwe tentoonstelling World Press Photo 2017. De meest spraakmakende persfoto's van het afgelopen jaar worden daar geëxposeerd. In totaal zijn er 123 foto's te bekijken. Kun je dit weekend niet, dan heb je geluk, want de tentoonstelling is nog tot en met 4 maar te zien.

Wandelen met Sinterklaas in Apeldoorn

Nu de goedheiligman weer in het land is, betekent dat ook weer genieten van veel zoetigheid. Allemaal erg lekker, maar dan kan een beetje bewegen geen kwaad. In Apeldoorn kan je zaterdag en zondag meewandelen met de 'Pepernotenwandeling'. Je kunt verschillende afstanden lopen. Sinterklaas en zijn pieten ontbreken natuurlijk niet.

Reuze ballenbak in Arnhem

In Arnhem wordt voor de derde keer het Ruimtekoers Festival georganiseerd. Dit keer wordt het gehouden in een groot leegstaand kantorenpand. Bij het festival draait het naast plezier ook om verbinding en aandacht voor leegstaand. Er zijn onder meer theatervoorstellingen, kunstexposities en muziekoptredens. Ook kun je een duik nemen in een reuze ballenbak en een balletje slaan op de golfbaan.

Esther nam een kijkje bij de opbouw van het festival:

YOUTUBE!!!

Op pad met de Ridders van Gelre

De Ridders van Gelre nemen je zaterdag mee op zoektocht naar Gelderse sporen in Brabant. Jawel, in Brabant en wel in Grave om precies te zijn. Grave was in de 15e eeuw namelijk een Gelderse hofstad. Bezoek het graf van hertog Arnold in de Grote Kerk en zie bijzondere prenten in het Graafs Museum. De Gelredag wordt georganiseerd van 10.00 tot 12.00 uur en de toegang is gratis.

Popkoor Akkoord in het theater

Heb je zin in een avondje theater dan kun je zaterdag en zondag naar het optreden van Popkoor Akkoord in het Posttheater in Arnhem. In dit theaterconcert staan mooie, oudere, recente, soms ontroerende en dan weer stevige popsongs centraal. Zoals altijd worden de 45 zangers en zangeressen van Popkoor Akkoord begeleid door hun eigen band.

In het tv-programma UIT met Esther geeft presentatrice Esther Stegeman elke donderdag uitgaanstips voor evenementen, voorstellingen en exposities in Gelderland. Elke donderdag is UIT met Esther te zien om 17.20 uur op TV Gelderland. Elk uur wordt de uitzending herhaald.