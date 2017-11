Jury op terras heeft gekozen: Eusebiuskerk krijgt jongste beiaardier van het land

ARNHEM - De Eusebiuskerk in Arnhem krijgt de jongste beiaardier van Nederland. De 22-jarige Bob van der Linde werd gekozen uit twaalf kandidaten.

Vier van die twaalf mochten vorige week een stuk spelen op het carillon van de kerk. De jury luisterde op een terras in de binnenstad en koos voor Van der Linde vanwege zijn muzikale kwaliteiten en zijn ambities.

Een uur in de week

De jonge beiaardier begon na enige jaren pianoles op 13-jarige leeftijd met orgellessen in Zwolle. Hij studeert nu orgel- en kerkmuziek aan het HKU Utrechts conservatorium en beiaard aan de Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort. Hij eindigde op de beiaardconcoursen in Goes als eerste en in Breda als tweede.

Vanaf 1 januari speelt Van der Linde wekelijks een uur in de Eusebiuskerk. Daarna treedt hij toe tot de orgelcommissie om het klokkenspel meer onder aandacht te brengen van het publiek. Bijvoorbeeld door concerten, workshops, samenspel met orgel en andere instrumenten.

