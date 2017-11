Wethouder doet dringende oproep: meld je aan voor glasvezel

NUNSPEET - Wethouder Leen van der Maas van Nunspeet doet op zijn weblog een dringend beroep op de mensen in het buitengebied die glasvezel willen hebben.

Doe mee, is de strekking van zijn verhaal. Via bijeenkomsten, post, banners en andere media zijn de inwoners die hiervoor in aanmerking komen benaderd om hieraan deel te nemen. De uiterste datum waarop een adres zich kan aanmelden is 4 december.

'De eis van minimaal 50% deelname is een harde eis en moet echt gehaald worden om de realisatie van snel internet in het buitengebied gerealiseerd te krijge,' schrijft de wethouder. Hij doet een dringende oproep om zo snel mogelijk een abonnement af te sluiten bij één van de aanbieders zodat deze unieke mogelijkheid niet voorbijgaat.

'Wanneer we onder de 50% blijven, is het maar de vraag wanneer er weer een nieuwe mogelijkheid komt. Dat zou wel eens jaren kunnen duren. Dus nogmaals, geef u op als u snel internet wil en nodig hebt! Aan dat laatste twijfel ik geen moment aan, want of we het nu willen of niet, we krijgen allemaal te maken met voorzieningen die alleen via snel internet beschikbaar gaan komen. Dus pak deze kans.'