Wat heeft de ANWB met de Posbank te maken?

Elke week gaat Pieter van Eekelen voor het programma UIT met Esther op zoek naar bijzondere, mooie of opmerkelijke gebouwen in onze provincie. Deze week viel zijn oog op het bankje en het paviljoen op de Posbank.

Het heeft allemaal te maken met een cadeau voor meneer Pos. Die was ooit voorzitter van de ANWB. Bij zijn 25-jarig jubileum kreeg Pos als cadeau een bank aangeboden, die werd geschonken aan het Nationaal Park Veluwezoom.

Bank in 1918 geplaatst

De bank werd in 1918 boven op de heuvel in het natuurgebied geplaatst. In de volksmond werd het daar later 'De Posbank' genoemd. Daarom kreeg het paviljoen, dat aan de overkant van het bankje is gebouwd, de naam 'Paviljoen De Posbank'.

Kijk hier naar de uitleg van Pieter (de tekst loopt door onder de video):

Bijzonder ontwerp

Het huidige paviljoen is in 2002 neergezet door Vereniging Natuurmonumenten, nadat de vorige uitspanning afbrandde. Architect Mastenbroek liet zich voor het ontwerp inspireren door het ontstaan van het gebied en de ijstijd.

Het gebouw lijkt door een ijsberg opgestuwd en gevouwen in het landschap te liggen. Het vele glas maakt het transparant en zorgt dat het paviljoen opgaat in de omgeving.

Zie ook: