Pakjesavond, op welke dag vieren we dat?

ARNHEM - Pakjesavond valt dit jaar op dinsdag. Iedereen is aan het werk, kinderen moeten naar school, kortom: niet de meest logische dag om flink uit te pakken met surprises, chocolademelk en handenvol pepernoten. Toch kiezen veel mensen voor 5 december, blijkt uit een peiling op onze Facebookpagina.

Van de 434 stemmers op onze poll kozen 248 mensen voor die dag, 186 mensen stemden op een andere dag. 'Sinterklaas is een kinderfeest. Dat vier je met de kids op 5 december', vindt Alex.

Druk programma

Maar veel mensen kiezen toch voor een andere datum. 'Op 5 december vieren ze ook op school, anders wordt het allemaal een beetje te veel. Hij is pas 3', legt Desy uit. Er zijn meer kinderen met een volle agenda. '2 december op het werk, 3 december bij ons thuis en 5 december op school en 's avonds nog een klein cadeautje als afsluiting', legt Marijke uit.

Veel eerder

Soms wordt pakjesavond zelfs veel eerder gevierd. '26 november was de enige dag die nog vrij was in de agenda ... Kleine vent weet het nog niet, dus zal grote verrassing zijn', aldus Louise. Steven viert het zelfs al een dagje eerder: 'Lang leve de familieplanning.'

Sommige mensen vieren het niet met Sinterklaas maar met kerst: 'Hebben geen kids meer in de directe familie. Doen het met kerst', reageert Carin.