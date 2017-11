Politie verwijdert Zwarte Pietenfoto na boze reacties

ARNHEM - De politie Arnhem-Noord heeft de Zwarte Pietenfoto verwijderd die zij woensdag op Facebook plaatste. Op de foto waren negen verklede en geschminkte Zwarte Pieten te zien die poseerden bij een politieauto. Er kwamen veel boze reacties.

De politie biedt haar excuses aan voor de foto. 'Het was niet handig om als politie een foto te plaatsen waaruit je zou kunnen opmaken dat wij partij zouden kiezen', schrijft zij. Daarnaast benadrukt ze dat iedereen op de politie moet kunnen rekenen: 'Voor- én tegenstanders van Zwarte Piet en mensen die hier geen mening over hebben.'

De gemoederen liepen na de post van de foto op woensdag hoog op. Facebookers vinden dat de politie neutraal moet zijn en dat de foto racistisch is. Anderen zeggen dat het ongepast en onprofessioneel is als agenten zich in werktijd verkleden. Er waren ook mensen die de foto wel konden waarderen.

De agenten waren verkleed voor het jaarlijkse Sinterklaasfeest. Zij zeggen dat er ook twee blauwe pieten op het feest waren, maar dat die niet op de foto staan.