Januari 2017: Sneeuwpret en brandweerwagen ramt huis

ARNHEM - Het is eind december, de oliebollen gaan weer in het vet: het is tijd om terug te blikken op mooie, droevige en grappige gebeurtenissen. Welke berichten bekeek u in januari het meest op onze site en app?

1. Een pak sneeuw en schaatsen op natuurijs

Gelderland is in januari in de ban van sneeuw en schaatsen. Het is soms glibberen op de weg met ijzel en koude temperaturen van bijna -10 graden. Naast de ellende is er ook veel pret in de sneeuw en op het ijs. Op de Posbank ligt tot wel 20 cm sneeuw. En dus kunnen we zelfs langlaufen in Gelderland.

2. Brandweerman ramt huis bij eerste uitruk

Een brandweerwagen met 16.000 liter bluswater vliegt op de Vosselmanstraat in Apeldoorn uit de bocht en ramt een huis. De pui loopt schade op en de brandweerwagen raakt zwaar beschadigd. Twee brandweermannen raken lichtgewond. De bewoonster komt met de schrik vrij. Extra sneu voor de bestuurder. Het is zijn eerste uitruk naar een brand.

3. Hoofdprijs Oudejaarstrekking valt in Gelderland

Onze provincie is als januari begint een miljonair rijker. De hoofdprijs van de Oudejaarstrekking van de Staatsloterij valt in Gelderland. De winnaar krijgt 15 miljoen euro bijgeschreven. De winnaar heeft een half lot en krijgt dus ook de helft van de hoofdprijs van 30 miljoen. Wie de miljonair is blijft geheim.

Foto: ANP

4. Vrouw van 82 met rollator de cel in

De politie van Ede kijkt even raar op bij een supermarkt die melding doet van diefstal. De betrapte winkeldief is een vrouw van 82 met een rollator. Na het stelen van 15 euro wordt de vrouw met rollator en al even in de cel gezet. Zij wordt niet vervolgd, omdat ze de spullen 'per ongeluk' heeft gestolen.

Foto: politie Ede

5. Peper in ogen en ducttape over hoofd, peuter (3) mishandeld

Een gruwelijke mishandeling komt aan het licht tijdens een rechtszaak in januari. Een peuter (3) is mishandeld. Het kind wordt onder meer buiten naakt op het balkon gezet, geslagen en peper in het gezicht gewreven. De moeder en haar ex worden in maart veroordeeld en de peuter wordt uit huis geplaatst.