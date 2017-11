Oplossing voor problemen met taxi's bij basisschool Nunspeet

NUNSPEET - Vanaf heden heeft de dr. A. Verschoorschool, aan het Groenelaantje in Nunspeet, volledig inzicht gekregen in de route van de taxi's die de leerlingen van school ophalen.

Sinds de nieuwe aanbesteding voor leerlingenvervoer is ingegaan verliep alles stroef. 'We hadden als school geen inzicht in de routes, maar daar is nu verandering ingekomen', aldus locatie-coördinator Ramon Heuwekemeijer.

Nieuw systeem

'We hebben dagelijks te maken met zo'n dertig taxi's die naar school komen. De chauffeurs gingen tot gisteren gewoon op het 'verkeerspleintje' staan en vervolgens moesten de kinderen bij elkaar gezocht worden en naar de juiste taxi gebracht worden. Dat leverde soms wel een half uur vertraging op. Met invoering van een nieuw systeem met zogeheten taxi-vakken staan de taxi's nu op volgorde. De langste routes van 1,5 uur staan voorop en de kinderen worden door de groepsleiding in de goede vakken gezet.'

'Dit maakt een duidelijk verschil tussen een vertraging van een half uur en tien minuten. De kinderen zijn nu dus eerder thuis.' De taxi's gaan bij het Transferium al op volgorde staan. Dankzij medewerking van de gemeente en de vervoerder zelf is nu dus een goed hanteerbaar systeem opgezet.