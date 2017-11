Deel dit artikel:











Uitslaande brand in schuur bij boerderij Lunteren Foto: Omroep Gelderland

LUNTEREN - Aan de Nederwoudseweg in Lunteren woedt een brand in een vrijstaande schuur bij een woonboerderij. De brandweer is met meerdere eenheden aanwezig om het vuur te blussen.

De brandweer meldt dat er niemand gewond is geraakt. Ook zijn er geen huisdieren in gevaar. De brand woedt in een recent gebouwde stenen schuur. De brandweer gaat er daarom niet vanuit dat er asbest is vrijgekomen. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekend. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl